Napoli Calcio - Scrive su Twitter il giornalista Giovanni Capuano:

Mario Rui

"Il Napoli sconfitto per la 7° partita su 20 in campionato e ripartirà il processo a Gattuso. Ma alzi la mano chi non trova qualcosa di assolutamente episodico nel modo in cui ha perso. La spinta di Scamacca su Mario Rui è un contatto "di campo" (quindi il Var tace). Il piccolo particolare è che Manganiello gira il giudizio perché il giocatore del Genoa va col gomito e col gomito, di solito, è rigore #GenoaNapoli".