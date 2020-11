Caos tamponi Lazio, i risultati della perizia: Strakosha positivo, negativi invece Lucas Leiva ed Immobile

Ultime notizie calcio - Iniziano ad arrivare le prime notizie relative all'indagine della Procura sul caos tamponi esploso in casa Lazio. La perizia tecnica irripetibile affidata dalla Procura di Avellino alla consulente d'ufficio Maria Landi sui 95 tamponi processati dal centro Futura Diagnostica di Avellino di calciatori, familiari e staff della Lazio ha riscontrato la positività al tampone di Berisha, che invece il 6 novembre (data sulla quale sono stati puntati i fari) era risultato negativo. Confermata, invece, la negatività per Ciro Immobile e per Lucas Leiva. A riferire la notizia è l'Ansa.

