Caos Pro Vercelli: Paolo Cannavaro pronto a dimettersi. Il motivo

Notizie Calcio - Sembra già finita l’avventura di Paolo Cannavaro come allenatore della Pro Vercelli: l’ex capitano del Napoli è infatti pronto a dimettersi. E sarebbe pronto a farlo, come riporta il quotidiano La Sesia, alla luce di un cambio di proprietà imminente.

Ecco quanto si legge:

Pare infatti che nell'immediato della Serata di Gala della Pro Vercelli (alla quale mister Cannavaro non ha partecipato all'ultimo momento, pur essendo dato nella lista dei presenti del club bianco al Teatro Civico di Vercelli, lo scorso lunedì 25 novembre 2024) via sia stato anche un presunto incontro tra il patron della Pro Vercelli con un gruppo di imprenditori da Genova, pronti a rilevare il 51% del club dei 7 scudetti e a gestirne direttamente anche la parte tecnica, al fine di salvarne la permanenza in Terza Serie del Calcio Professionistico Italiano, "iniettando" in società un cospicuo aiuto finanziario per poter proficuamente operare nel mercato di riparazione di gennaio 2025.