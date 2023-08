Caos Maradona, i posti per i disabili allo stadio per ora sono soltanto 44: la polemica

Ultime notizie Napoli - La vicenda dei posti riservati ai disabili allo stadio Maradona sta assumendo sempre più contorni grotteschi. Dopo le denunce di alcune associazioni e i lavori effettuati dal comune per l’ampliamento delle dotazioni quest’anno ci sono ancora criticità. Il Napoli, secondo quanto denunciato dalla vicepresidente del consiglio comunale Flavia Sorrentino, per la partita con il Sassuolo non ha messo in vendita i biglietti riservati alle persone con disabilità:

«Ossia - si legge in una nota - i 120 posti nel settore distinti e i 56 nelle curve inferiori dello stadio Maradona. È una battaglia di civiltà che seguo in prima persona. Da aprile ho presentato un’interpellanza, una mozione e un ordine del giorno tutti approvati all’unanimità». E ancora: «Ho sollecitato il presidente della Commissione Sport per la calendarizzazione già il 29 agosto di una seduta di commissione specifica sull’argomento e ho chiesto al sindaco e all’assessore allo sport rassicurazioni affinché sia finalmente garantito alle persone con disabilità l’accesso allo stadio, in occasione della partita di campionato con la Lazio del 2 settembre».

Gli ha fatto eco il consigliere Nino Simeone: «Mio malgrado, devo constatare purtroppo che i posti per i diversamente abili sono soltanto 40 ticket invece dei 148 +148 previsti e non come concordato con il comune di Napoli. Ho verificato di persona, sulla piattaforma utilizzata dal Napoli per la vendita dei biglietti. Questo dato è inspiegabile».

