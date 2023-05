Caos al gol di Olivera: un fumogeno blocca un treno per 1 ora

Ultime notizie - "Un fumogeno è stato acceso ieri su un treno della Linea 2 della metropolitana di Napoli". A denunciarlo, il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, in riferimento ai festeggiamenti dopo il momentaneo 1-0 di Olivera in Napoli-Salernitana: "Ci hanno raccontato i presenti, qualche emerito idiota, al goal degli azzurri, ha ben pensato di accendere il fumogeno in treno al momento della partenza tra le fermate di Mergellina e Leopardi. In pochi attimi il convoglio è stato completamente invaso dal fumo. Il treno, come ci hanno riferito, è stato bloccato in galleria per circa un'ora, e tanti cittadini, a causa del fumo e della puzza, hanno accusato malori".