Bagno di folla all'Hotel Vesuvio, ma non è per Lozano: atteso un famoso attore [VIDEO]

Tutti, molti, all'esterno dell'hotel Vesuvio sul lungomare di Napoli. Folla all'esterno dell'albergo, dove alcuni attendono Hirving Lozano, il neoacquisto del Napoli dopo la firma alla Filmauro. Ma al momento le decine di persone attendono Can Yaman, famoso attore che sbarca su Mediaset per la serie Tv Bitter Sweet. Un bagno di folla incredibile per l'attore della serie Bitter Sweet in onda su Canale 5

Can Yaman che, capelli lunghi e muscoli ancora più evidenti, ha messo a soqquadro la città e i fan della serie turca che si sono appostati davanti all'albergo di lusso. Un affetto che ha travolto Ferit che non si è tirato indietro regalandosi al suo pubblico per abbracci, baci e selfie anche molto oltre la pazienza comune.