Campiò, Nino D'Angelo omaggia Maradona con la nuova canzone da brividi [VIDEO]

Nino D'Angelo omaggia Diego Armando Maradona con una canzone da brividi. E' nel nuovo Album "Il poeta che non sa parlare" che Nino D'Angelo ha lasciato spazio a Diego Armando Maradona con il branco 'Campiò'. Una canzone molto commovente per l'ex stella del calcio mondiale scomparso lo scorso anno.

Ultime notizie calcio Napoli - E' "Campiò" la canzone dedicata da Nino D'angelo a Diego Armando Maradona. Un brano da brividi per il più grande calciatore di tutti e suo idolo di sempre. Una vera e propria opera d'arte da parte di un grande cantante napoletano.

Questo parte del testo che tradotto da napoletano all'italiano recita:

"Campiò, tu non lo sai cosa mi hai fatto. Un pugno al cuore e mi hai distrutto, hai spento all'improvviso, un sogno che non sogno più. Ogni parola dice di te. Come sei stato grande. Bandiere che cantano, finestre che piangono. Tutto intorno sa di te".