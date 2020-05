Campania ed Emilia riaprono i centri sportivi: allenamenti dal 4 maggio possibili? Il Napoli ha fatto espressa richiesta

Ultime calcio - Importante ordinanza regionale nell'ambito della ripartenza del calcio. "È consentito l'allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali". Con questa ordinanza del governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, le squadre di Serie A emiliane possono cominciare le sedute dal 4 maggio. A meno di "congelamenti" da parte del Governo dunque, che potrebbe bloccare il tutto tramite il ministro degli Affari Regionali, SPAL, Sassuolo, Bologna e Parma potrebbero tornare ad allenarsi nei rispettivi centri già dal prossimo lunedì.

Il Napoli ha chiesto la riapertura di Castel Volturno

Anche la Campania, su espressa richiesta del Napoli, sarebbe pronta a concedere la riapertura del solo centro sportivo di Castel Volturno: se venisse confermato, anche gli azzurri di Gattuso quindi potrebbero ricominciare la preparazione al termine del weekend a venire. Lo riporta Tuttomercatoweb.

Castel Volturno