Campagna abbonamenti SSC Napoli, CorSport: obiettivo 10 mila tessere, il debutto al San Paolo fra un mese

Campagna abbonamenti SSC Napoli - La prossima tappa, manco a dirlo, è la soglia dei diecimila abbonati, che già darebbe un senso a questa campagna, rilanciata dopo un anno di sosta parziale, visto che a gennaio, per il girone di ritorno e l’Europa League, ci fu la possibilità di aprirla. Il san Paolo rimesso a nuovo è un volano, ma fino ad ora, complice le vacanze, il dato è stato abbastanza stringato: "novemila tessere sin qui vendute, certo molte di più del 2017-2018 (6.934) ma anche delle due stagioni precedenti (mai sopra le settemila). Ma stavolta c’è più tempo, perché il Napoli giocherà fuori casa le prime due gare, per completare i lavori allo stadio, e poi ci saranno altri quindici giorni a disposizione, prima del debutto con la Sampdoria. Però, intanto, per cominciare, il Napoli spera di andare già oltre i diecimila abbonati", lo rivela l'edizione odierna del Corriere dello Sport.