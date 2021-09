Cammaroto: "Il Napoli potrebbe chiedere anticipo al 5 gennaio per la gara con la Juve: il piano per ritardare la partenza degli azzurri per la Coppa d'Africa"

Napoli calcio - Emanuele Cammaroto scrive NapoliMagazine: "Tra il Napoli e il terzo scudetto quest'anno, senza una Juve deludente e con le milanesi a ricorrere con affanno, c'è di mezzo la Coppa d'Africa che dal 27 gennaio sino ad inizio febbraio si porterà via Koulibaly, Anguissa, Osimhen e Ounas. Non fanno paura gli impegni con Sampdoria, Bologna, Salernitana e Venezia ma il 6 gennaio c'è Juve-Napoli che può diventare un bivio scudetto per gli azzurri. Per questo e per non dover giocare il big match di Torino senza i suoi campioni africani il Napoli inizia a valutare la situazione. Il calendario è denso di impegni e non consente neanche di immaginare un rinvio. Figurarsi dopo le polemiche di un anno fa. Mi risulta, tuttavia, che il Napoli potrebbe chiedere che la sfida dello Stadium venga anticipata. Vero è che la partenze dei calciatori africani sarebbe prevista a fine dicembre ma il Napoli vorrebbe rimandarla di una settimana perché poi la prima partita la giocherebbero il 9 gennaio. E allora il Napoli starebbe studiando le possibili soluzioni tra le quali un'eventuale richiesta di anticipo del match alla data del 5 gennaio, provando a ritardare la partenza dei suoi giocatori e verrà avviata una mediazione con Senegal, Camerun, Nigeria e Algeria per capire se ci sono margini di manovra".