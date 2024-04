Calzona porta tutto il Napoli davanti la tv: evidenzia gli errori contro il Monza da non ripetere, ecco quali sono

Ultime news SSC Napoli - È arrivato come sempre in anticipo a Castel Volturno, Francesco Calzona che si è presentato ieri mattina di buon ora nel quartier generale azzurro prima che la squadra facesse altrettanto per riprendere gli allenamenti in vista della sfida con il Frosinone di domenica prossima al Maradona. L'allenatore ieri mattina ha tenuto a rapporto la squadra più del dovuto in sala riunioni per analizzare pregi e difetti della vittoriosa trasferta di Monza. Ne parla l'edizione odierna de Il Mattino:

"Tutti davanti la tv. Come da copione alla ripresa, il tecnico ha fatto vedere al videotape le fasi salienti del match con i brianzoli, puntando l'indice su errori, distrazioni e movimenti sbagliati di tutta la squadra che stavano costando caro. Non solo la fase difensiva da registrare, ma anche i movimenti senza palla di centrocampisti ed esterni. Calzona insomma ha fatto (ri)vedere e si è fatto (ri)sentire. C'è di più. Facile immaginare che l'allenatore abbia provato a toccare le corde giuste dei suoi uomini, rimarcando come si possa ancora raggiungere un obiettivo importante come la conquista di un posto in Europa. Poi tutti in campo per la ripresa dei lavori".