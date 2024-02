Calzona-Napoli, Gazzetta annuncia: incontro avvenuto con De Laurentiis, in serata la firma e domani primo allenamento!

Notizie Napoli calcio. Ormai ci siamo, Francesco Calzona è ad un passo dal diventare il nuovo allenatore del Napoli. L'attuale CT dell Slovacchia prenderà il posto di Mazzarri che verrà esonerato da De Laurentiis.

Come riporta l'edizione online de La Gazzetta dello Sport, ormai è tutto fatto per l'arrivo di Calzona al Napoli:

In queste ore Aurelio De Laurentiis ha incontrato Francesco Calzona in un albergo del lungomare napoletano, per il summit decisivo che condurrà alla firma dell'accordo fino al termine della stagione. Calzona manterrà il ruolo di commissario tecnico della Slovacchia e un argomento delicato della discussione ha riguardato la composizione del suo staff tecnico e la disponibilità dei relativi membri quando la nazionale sarà impegnata alla fine di marzo. Ci saranno il preparatore atletico Sinatti, che era stato motivo di contrasti con Rudi Garcia, e Bonomi, ma non Hamsik al momento. Le firme dei documenti sono previste già in serata, in modo che l'allenatore possa dirigere regolarmente la seduta di domani che precede la sfida di Champions League col Barcellona, valida per gli ottavi di finale della competizione.