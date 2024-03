Notizie Napoli calcio. Francersco Calzona è impegnato con la Slovacchia in questa sosta per le nazionali ma, come riportato da Il Mattino, sta seguendo lo svolgersi degli allenamenti degli azzurri a distanza e rientrerà mercoledì mattina a Napoli dopo aver incrociato martedì sera in amichevole Ostigard nel match contro la Norvegia. Nel frattempo, la squadra azzurra avrà domani una domenica di riposo prima del rientro al lavoro lunedì pomeriggio.