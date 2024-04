Nel post-partita di Monza-Napoli 4-2, l'allenatore Francesco Calzona è uscito dal campo per andare a salutare ed abbracciare amici e parenti calabresi, che oggi erano allo stadio per seguirlo in trasferta con il Napoli. Amici e cugini hanno trasmesso in diretta tutto il loro affetto per "Ciccio" Calzona ed è stata visibile la commozione nei loro occhi pochi istanti dopo averlo riabbracciato.

