Calvario Kim, gioca e segna ma non riesce a guarire: "Sto così da ottobre"

Calvario per Min-Jae Kim: l'ex difensore del Napoli sta attraversando un grande momento in Germania e ieri ha segnato il gol vittoria contro il PSG in Champions League. Tuttavia il coreano ha confessato di star facendo i conti con un brutto infortunio che non riesce a superare.

Lui stesso lo ha dichiarato ieri dopo Bayern Monaco-PSG 1-0: "Dalla partita contro l'Eintracht a inizio ottobre convivo con questo problema fisico e sto avendo un po' di difficoltà a superarlo". Si tratta di una tendinite che il calciatore non riesce a smaltire del tutto. In ogni caso Kim sta continuando a giocare e l'allenatore Kompany non ha rinunciato all'ex Napoli neanche ieri sera.