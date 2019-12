La SSC Napoli, tramite i propri canali social, ha lanciato la clip promozionale del calendario 2020 con immagini davvero molto belle che faranno in poco tempo il giro del web.

One City, One Club, One World - Calendario SSC Napoli 2020.

In edicola con il Corriere dello Sport - Stadio.#OneCityOneClubOneWorld #CalendarioSSCNapoli2020 pic.twitter.com/VMT0oNVphV