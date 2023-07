Coppa d'Africa 2024, ecco quante e quali partite rischiano di saltare Osimhen e Anguissa

E' stato sorteggiato il calendario Serie A 2023/24, con il Napoli campione d'Italia che esordirà sul campo del Frosinone neo promosso. Oltre agli incroci Champions League, tiene banco anche la situazione della Coppa D'Africa 2024 che tra gennaio e febbraio dovrebbe vedere Osimhen e Anguissa impegnati con Nigeria e Camerun: nigeriani sono praticamente qualificati, mentre la nazionale camerunense si giocherà tutto nello scontro diretto con il Burundi di settembre.

Osimhene Anguissa in coppa d'Africa 2024, quali partite del Napoli saltano?

La Coppa d'Africa 2024 inizierà il prossimo 13 gennaio e terminerà l'11 febbraio con la finalissima. In attesa di capire chi parteciperà e come saranno suddivisi i gironi (con annesse date), Osimhen e Anguissa rischiano di saltare fino a 6 partite in caso di arrivo in finale. Di seguito la lista delle gare del Napoli mentre si svolge la Coppa d'Africa:

19^ giornata (7 gennaio) Torino-Napoli

20^ giornata (14 gennaio) Napoli-Salernitana

21^ giornata (21 gennaio) Sassuolo-Napoli

22^ giornata (28 gennaio) Lazio-Napoli

23^ giornata (4 febbraio) Napoli-Verona

24^ giornata (11 febbraio) Milan-Napoli