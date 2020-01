Dopo Ciciretti anche Tutino raggiunge Empoli: l'attaccante napoletano è giunto nella sede del club toscano [FOTO]

Calciomercato Napoli. Doppio colpo dal Napoli per l'Empoli, che dopo aver accolto Amato Ciciretti ha aggiunto alla sua rosa anche Gennaro Tutino. Il prodotto del vivaio azzurro proprio in questi istanti ha raggiunto la sede del club toscano accompagnato da Vincenzo Pisacane, il suo agente. Ad immortalare il momento lo scatto pubblicato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, sul proprio portale in cui si vede il calciatore insieme al proprio procuratore ed anche allo stesso Ciciretti.

Tutino all'Empoli

