Calciomercato Napoli, Gaetano andrà in prestito: c'è l'ipotesi Bari

Calciomercato. Tra i nomi accostati al Bari che verrà c'è anche quello di Gianluca Gaetano, estroso attaccante del Napoli protagonista assoluto con la maglia della Primavera partenopea e non solo, visto il debutto in serie A consumato nel successo degli uomini di mister Ancelotti sulla Spal per 2-1.

Calciomercato, Gaetano piace al Bari

In prestito per farsi le ossa. A Napoli tutti puntano sulle qualità di Gaetano, a partire dalla proprietà, che nel suo giovane talento punta e vorrà puntare tantissimo. Chi lo conosce bene è pronto a scommettere sulla sua ascesa. Non a caso, sono già tanti i club che hanno messo Gaetano nel mirino, tra cui il Bari. E visti i legami (assoluti) non è affatto da escludere che la famiglia De Laurentiis decida di far continuare a crescere il ragazzo in riva all'Adriatico. Lo riporta TuttoBari.com.