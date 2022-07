De Laurentiis: "Addio Mertens ufficiale! Piace Simeone, annuncio su campagna abbonamenti e nuova maglia"

Napoli - Il presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis è pronto a metterci la faccia e rispondere alle incessanti critiche e contestazioni dei tifosi del Napoli. Il numero uno azzurro parlerà in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli.

Napoli: annunci di De Laurentiis su Mertens, Simeone e Kim

Calciomercato Napoli - Alle ore 14:45 il presidente De Laurentiis parlerà del Napoli e probabilmente anche di calciomercato a Radio Kiss Kiss Napoli. Segui su CalcioNapoli24 la diretta.

14.55 - Piccolo ritardo, arriverà alle ore 15:00 in diretta il presidente del Napoli.

15.25 - C'è ancora attesa a Kiss Kiss Napoli per le parole di ADL, a momenti arriveranno le parole del presidente come annunciato da Valter De Maggio. Tanti i temi affrontati: tifosi, abbonamenti e tanto mercato.

15.45 - Problemi di tempi a Radio Kiss Kiss. L'intervista integrale di Aurelio De Laurentiis sarà mandata in onda alle ore 21. Queste le anticipazioni di Carlo Alvino in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli:

“Intervista ampia di De Laurentiis che ha dato il lancio della campagna abbonamenti con prezzi popolari e sconti per famiglie e donne. Novità assolute per le famiglie che avranno sconti particolari. Si è parlato di mercato per l'arrivo di Kim che sembra imminente, mancano dettagli burocratici. Lo si aspettava in queste ore, ma si sta perdendo un po' di tempo in più. ADL ha mostrato gradimento per Simeone. Parole spese anche per la nuova maglia che sarà presentata a Castel di Sangro. De Laurentiis ha l'obiettivo di far divertire i tifosi del Napoli. C'è un passaggio su Mertens, riguarda il saluto ufficiale, è finita con Dries".