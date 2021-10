CorSport - Rinnovo Insigne, ADL offre 5mln a stagione fino al 2026 ma niente bonus alla firma e diritti d'immagine: operazione in salita

Ultime notizie sul Napoli calcio e il rinnovo di Lorenzo Insigne. Perché ci sono gli aggiornamenti dal Corriere dello Sport riguardo il possibile prolungamento di contratto dell'attaccante e capitano del Napoli Insigne. Ieri le dichiarazioni del giocatore che hanno lasciato tutti a bocca aperta.

Lorenzo Insigne fa tremare il Napoli sul rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2022. «Non è una questione facile». Sincero e diretto il calciatore dopo l'offerta presentata dal presidente De Laurentiis al suo manager Pisacane nel secondo e ultimo incontro andato in scena qualche giorno fa. La prima offerta di ADL a Insigne è stata di un rinnovo a 5 milioni di euro per cinque stagioni fino al 2026. La trattativa è ritenuta difficile ma evidentemente non impossibile.

L'offerta del Napoli a Insigne

Non aumenta l'offerta del Napoli a Insigne che ha intenzione di confermare l'attuale stipendio di 5 milioni a stagione fino al 2026. Niente aumento, insomma, e niente diritti d'immagine e bonus alla firma: variabili che da svincolato fanno la differenza. Senza accordo e senza rinnovo, lui diventerà un capitano a parametro zero.