Calciomercato, indagine in Europa per corruzione e riciclaggio: in manette l'agente di Courtois

Notizie Calcio - Nuovo scandalo nel mondo del calcio. Nel mirino, questa volta, finisce il calciomercato. A Bruxelles è stato infatti aperto un fascicolo su un caso di possibile corruzione. Perquisizioni perquisizioni tra Belgio, Londra e Monaco. Sono già state arrestate due persone, tra cui un agente di giocatori nel Principato: Christophe Henrotay.

Si tratta del procuratore, tra gli altri, di Thibaut Courtois. Per lui pende il reato di “commissioni fraudolente” nel contesto di un altro trasferimento. L’inchiesta, che inizialmente aveva come obiettivo il trasferimento dell’attaccante serbo Aleksandar Mitrovic dall’Anderlecht al Newcastle nel 2015, aveva già portato a una serie di perquisizioni il 24 aprile in Belgio. Ora si prevede un nuovo terremoto all'orizzonte.