Calcio&Finanza - Plusvalenze, cosa rischia il Napoli con Osimhen: penalizzazione solo in un caso

Notizie Calcio Napoli - Scoppia di nuovo il caso Osimhen, questa volta in chiave finanziaria, nel bel pieno della Supercoppa Italian dove il Napoli ha travolto ieri per 3-0 la Fiorentina.

L’acquisto dell’attaccante nigeriano, infatti, torna sotto i riflettori delle autorità competenti per le presunte plusvalenze fittizie in occasione del trasferimento dal Lille per una cifra di circa 71 milioni di euro ma nel frattempo le indagini sono state chiusa.

Caso plusvalenze, lo scenario per il Napoli

Cosa rischia ora il Napoli? Come riporta Calcio&Finanza, premesso che il Tribunale Federale Nazionale haa prosciolto i club e gli amministratori deferiti mesi fa, secondo indiscrezioni il Procuratore della FIGC Giuseppe Chinè chiederà formalmente gli atti di indagine, così da capire se vi saranno elementi nuovi per riaprire il caso.

Solo in caso di nuove prove concrete però, tipo come le intercettazioni juventine, il caso si riaprirà. E di conseguenza solo questo potrebbe portare a un deferimento e - giocoforza - a rischiare una penalizzazione di qualche punto in classifica anche a campionato in corso. Alla Juve furono 10 considerando un intero sistema messo su, al Napoli parliamo di appena un’operazione.