Calcio a 5, uno staff da serie A, i protagonisti del double: "Trionfo meritato"

Calcio a 5 - Chi è in campo ha le spalle coperte. Ci sono le fondamenta societarie e di conseguenza quelle tecniche, uno staff di primo livello che ha fatto la sua immensa parte nel double azzurro. Uno staff da serie A.

"Questo gruppo ha sempre dimostrato di dare tutto - le parole del tecnico Basile, - anche nei momenti più difficili della stagione. So che è complicato quando si ha un minutaggio basso. La mossa di Fortino come alternativa da ultimo è stata facile, non ci sono più parole per lui. Avevamo due o tre piani tattici in base a chi sarebbe rimasto fuori e quando abbiamo capito che era Ghiotti abbiamo deciso di abbassare un po' la difesa, perché comunque Perugino era l'unico centrale e loro a campo aperto sarebbero stati devastanti. Poi è andato tutto bene, contro questi giocatori la prestazione difensiva ha una risonanza incredibile dato che abbiamo concesso poco. Vittoria strameritata".

"Successo schiacciante ma inaspettato per le assenze pesanti - dice il dg Scolavino. - Chi è andato in campo ha messo il cuore oltre l'ostacolo, stagione leggendaria".

Quest'anno sappiamo solo vincere - emozionato il team manager Somma, - un anno fantastico. Prima della finale è salita tutta la tensione e nonostante le defezioni abbiamo fatto una grande partita. Eravamo uniti col cuore verso l'obiettivo, complimenti ai ragazzi, al mister ed allo staff dato che abbiamo fatto qualcosa di straordinario".

"Trionfo meritato - afferma subito Nicola Ferri, allenatore in seconda. - Abbiamo lavorato sempre duramente ed è giusto ciò che si è visto, abbiamo lottato su ogni pallone ed in ogni situazione con il cuore, la grinta e l'umiltà".

Area Comunicazione Napoli