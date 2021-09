Il Mattino - Lozano a sinistra bocciato, Spalletti non contento del sostegno fornito dal messicano a Mario Rui in fase difensiva

Notizie calcio Napoli - Si avvicina la sfida per la 3a giornata di Serie A con Napoli-Juve e Lozano potrebbe non partire dall'inizio. Una partita che promette tante sorprese e che sarà sicuramente combattuta tanto considerando che il Napoli può allungare già a +8 sulla Juve. Intanto, riguardo le ultime sul Napoli scrive Il Mattino.

Napoli-Juve, Lozano bocciato da esterno

In caso di ricorso non accolto per la squalifica di Osimhen occorre un piano B a Spalletti in vista di Napoli Juve. Quello con Lozano a sinistra e Insigne al centro è stato bocciato a Genova. Per nulla convinto dal rendimento di Lozano e soprattutto dal sostegno che il messicano ha fornito a Mario Rui. E sabato c'è la Juventus e quelle praterie, quei vuoti, non possono essere lasciati contro i bianconeri. E quindi Spalletti ragiona e già domani con il Benevento, nell'amichevole che ha voluto far organizzare in fretta e furia, proverà qualcosa che ha in mente. Vero che mancano 10 giocatori della rosa, ma è un test interessante per capire lo stato di forma di chi è rimasto.