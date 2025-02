Calcio in lutto, è morto a 77 anni: a Napoli fu un punto di riferimento per Galli

Mondo del calcio in lutto per la perdita di un altro grande uomo di sport e di calcio del passato che ha vissuto anche anni importanti nel Napoli con Claudio Ranieri. Si è spento a 77 anni Giorgio Pellizzaro, ex portiere, uno dei protagonisti delle splendide stagioni del Catanzaro guidato da Gianni Di Marzio. Quella squadra portò per la prima volta la Calabria in serie A nel 76 e difese la categoria con onore. Pellizzaro era ammalato da tempo e proprio a Catanzaro trovò un grande amico in Claudio Ranieri che lo volle al suo fianco quando diventò l'allenatore del Napoli. Sempre sorridente, autentico uomo spogliatoio, Pellizzaro fu un punto di riferimento per Galli, il portiere azzurro per una stagione e mezza (Ranieri venne esonerato nel novembre 92 e sostituito da Bianchi), e tutti gli azzurri.