Calcio e Finanza - Napoli unico club in serie A senza debiti con le banche: liquidità monstre in cassa per gli azzurri

Napoli - Il portale Calcio e Finanza ha pubblicato un interessante focus sui conti dei club di serie A. Ecco cosa si evince dal bilancio SSC Napoli: "Tra gli altri club, l’unica società a presentare una posizione finanziaria netta in positivo è il Napoli, alla luce degli zero debiti finanziari al 30 giugno 2020 e della liquidità pari a 123,8 milioni di euro. Un tema che ha spesso sottolineato il patron del club partenopeo Aurelio De Laurentiis, ricordando come il Napoli non ha debiti verso le banche".