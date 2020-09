Calcio a 5, via alla preparazione. Cambia il girone D, il presidente Perugino: "Voglio sudore per questa maglia"

Ultime calcio a 5 - E’ partita la stagione ufficiale del Napoli. Test in palestra agli ordini del preparatore atletico Claudio De Michele, poi il ritorno alla normalità con l’abbraccio al Centro Sportivo Cercola che sarà ancora il palcoscenico delle gare casalinghe. Rispetto delle norme anticovid, vietato l’ingresso sugli spalti per assistere agli allenamenti. Non è mancata una gradevole sorpresa. Ad incitare i ragazzi sono arrivati gli Ultras che con bandiere e cori, all’esterno della struttura, hanno dato il loro sostegno alla squadra, nella speranza che ci sia per loro e per tanti altri tifosi la possibilità di poter assistere alle gare. Esercitazioni differenziate per i portieri con Cipriano Illiano coadiuvato dal giovane Pasquale Giancotti, le prime indicazioni del tecnico Piero Basile e il discorso motivazionale del presidente Serafino Perugino. “Sudore per questa maglia, spirito di gruppo e voglia di vincere”, ha detto il numero del club. Entusiasmo per i nuovi arrivati con l’attenzione rivolta in primis a Rodolfo Fortino, il fuoriclasse ex capocannoniere del campionato di serie A, colpo da novanta nel mercato estivo. Cambia il girone D di serie A2 con l’inserimento del Siac Messina ripescato, al posto dell’Atletico Cassano, spostato nel girone C. Aumentano a 4 le trasferte siciliane per il prossimo campionato. Via anche agli stage del settore giovanile, con la prima tappa a Cercola domani 10 settembre alle ore 18, per tutti i nati dal 2000 al 2005.

