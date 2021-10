Calcio a 5 - Napoli Futsal, sconfitta al debutto contro i campioni d’Italia. Capitan Perugino: “Bravi tutti, pesano le 4 assenze”. Il presidente: “Organizzazione perfetta, Sky Arena spettacolare”

Calcio a 5 - L’emozione del debutto sul palcoscenico della serie A, la diretta di Sky Sport, lo spettacolo della Futsal Arena di Salsomaggiore Terme e i campioni d’Italia d’avanti. Tutto bellissimo tranne il risultato finale, ma era davvero impossibile chiedere di più ad una squadra priva di 4 pedine fondamentali. Assenti per squalifica Fortino, Hozjan e Foglia, non è arrivato in tempo il transfer per Fernandinho. Mister Basile ha avuto con sè Bruno Coelho soltanto negli ultimi due giorni antecedenti il match, reduce dalla vittoria del campionato del mondo e Grasso è stato gettato nella mischia nonostante venisse da un risentimento muscolare. Pesaro ha vinto con merito, portandosi sul triplo vantaggio nella prima frazione grazie ai gol di Canal al 5′, Borruto al 10′ e Fortini al 18′. Bravo Molitierno ad evitare di far capitolare i suoi in altre circostanze, ma bravissimo Espindola, anche nel secondo tempo a tenere la sua porta blindata non facendo mai rientrare in partita gli azzurri, sfortunati anche con due legni colpiti a Turmena e Arillo. Le parole di capitan Perugino in diretta su Sky Sport: “Abbiamo commesso delle ingenuità sui loro gol, Espindola ha fatto un’ottima prova e siamo stati anche sfortunati. Sicuramente 4 assenze pesano contro la squadra più forte d’Italia. Ma va bene così, ai miei compagni posso solo dire bravi. Ci servirà questa sconfitta, che non conoscevamo da tempo, per un bagno di umiltà e pensare già alla prossima partita”. Nessun rammarico per la sconfitta, ma soltanto parole d’elogio per tutti da parte del presidente Serafino Perugino che ha voluto sottolineare la qualità dell’evento in diretta su Sky Sport. “Affrontare il Pesaro senza Foglia, Fortino, Fernandinho e Hozjan con Cohelo, niovo arrivato con appena due allenamenti fatti insieme alla squadra, Grasso fermo da 15 giorni e recuperato in extremis, era davvero difficile, la sconfitta ci può stare. Sono campioni non per caso, complimenti al Pesaro ed a mister Colini per le 1000 gare in serie A. Stasera il Napoli non ha perso perchè abbiamo vinto tutti, complimenti al presidente Bergamini ed a tutta la Divisione calcio a 5. SKY arena spettacolare, organizzazione perfetta, emozioni uniche. Ad Maiora".

Area Comunicazione Napoli Futsal