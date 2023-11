Calcio a 5, Napoli Futsal parla il presidente: "Piena fiducia in Colini, è la squadra che deve dare molto di più"

Napoli Futsal - Cinque pareggi in 6 partite, il terzo consecutivo al Palajacazzi di Aversa dove il Napoli si è fatto rimontare dalla Meta Catania al 38′, dall’Ecocity Genzano al 39’30” e ora dal Cosenza al 39’59”. E’ un Napoli che non sa chiudere le partite, il presidente Serafino Perugino non è contento dello spirito della squadra:

Le parole di Perugino

“Sono sicuramente deluso per l’ennesima vittoria sfumata nel finale, ma nessuno deve usare l’alibi delle circostanze sfavorevoli che ci fanno sempre prendere gol negli ultimi minuti. Ho totale e incondizionata fiducia nel lavoro di Fulvio Colini, è gran parte della squadra che evidentemente non suda la maglia come dovrebbe ed è da gran parte di questo gruppo che mi aspetto un atteggiamento diverso in campo. Voglio meno parole e più fatti”.

