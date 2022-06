Calcio a 5, Napoli Futsal, l’ora è giunta: prima semifinale con il Pesaro ad Aversa in diretta Sky. Basile: “Faremo una partita importante”. Fernandinho: “La torcida azzurra lotterà con noi”

Calcio a 5 - È tutto pronto. L’esordio storico in post season del Napoli Futsal si è tramutato in un sogno di dimensioni e sentimenti più ampi. Chi vuole raggiungere i propri obiettivi deve vedersela con una serie di ostacoli e dopo la Sandro Abate ai quarti, c’è l’Italservice Pesaro in gara -1 di semifinale. Sarà big match al PalaJacazzi di Aversa contro i plurititolati campioni d’Italia di Colini, l’impianto di Cercola non è idoneo in relazione alle norme di capienza vigenti: fischio d’inizio lunedì alle ore 20.20 con diretta su Sky Sport. Massimo Tariciotti (Ciampino), Alessandro Ribaudo (Roma 2) e Marco Moro (Latina) gli arbitri, il crono a Fabrizio Andolfo (Ercolano). A Pesaro l’incontro di ritorno (sabato 11) e l’eventuale gara -3 (lunedì 13).

Fernandinho Napoli Futsal

Napoli Futsal vs Italservice Pesaro, la presentazione

“Non vediamo l’ora – dice subito il tecnico Piero Basile. – Ci siamo guadagnati questa sfida, per il club e per molti di noi è la prima volta ad un appuntamento del genere. Siamo consapevoli della nostra forza e da neopromossa abbiamo fatto un percorso, soprattutto nel girone di ritorno, che ci rende orgogliosi. Vogliamo goderci il momento e venderemo cara la pelle, di fronte ci sarà un avversario fortissimo che ha vinto tanti trofei di fila”. Il parquet del PalaJacazzi. “A questo livello non ci si può porre il problema delle dimensioni del campo, chiaro che è più grande di quello di Cercola come è chiaro che deve essere il migliore possibile per queste manifestazioni per fornire il massimo spettacolo”. Il calore del pubblico. “Sarà fondamentale, in queste occasioni ci possono essere degli episodi che portano tifo e adrenalina tutti dalla parte della squadra di casa. Così come a Cercola, ci aspettiamo di vedere tanta gente che ci spingerà a fare una partita importante”.

“Con la Sandro Abate abbiamo espresso gioco di qualità – le parole di Fernandinho, - adesso c’è una compagine che non ha bisogno di presentazioni e sappiamo di dover restare concentrati per esprimerci come vogliamo. Power play? Nel derby l’abbiamo messo in pratica in maniera eccellente e nel farlo provo a dare costantemente tutto me stesso, ma speriamo non ce ne sarà bisogno. Abbiamo lavorato bene nel palasport di Aversa, mi auguro il meglio. La torcida azzurra? Mi è piaciuta, un grandissimo ambiente che lotterà insieme a noi. Contro il Pesaro saranno una forza determinante a nostro favore”.

Area Comunicazione Napoli Futsal