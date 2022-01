Calcio a 5, Napoli Futsal, arrivano Dian Luka e Peric. Il presidente Perugino: “Al lavoro per essere protagonisti”

Il Napoli Futsal comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive dei calcettisti Luka Peric e Dian Luka.

Calcio a 5

Napoli Futsal ingaggia Duka e Peric

Dian Luka, laterale classe ’90, nato a Guarapuava, nello stato di Paranà ha militato con il Kaos e con la Sandro Abate prima di trasferirsi in Spagna alla corte del Saragozza di David Marín, ex allenatore del Napoli calcio a 5. Ha realizzato nella LNFS 17 gol in 26 partite giocate nello scorso campionato. Luka Peric, pivot della nazionale croata, classe 1997, ex Lollo Caffè Napoli, con una breve esperienza alla Tombesi. Ha giocato col Dobovec nell’Elite Round di Champions League che ha promosso il Barça in Final Four, vincitore del girone che comprendeva anche Interobal Plzen e Halle-Gooik.Nei prossimi giorni i dettagli dell’operazione.

Le parole del presidente Perugino: “Dian Luka è un giocatore di caratura internazionale, ha fatto la differenza nella Liga, ha già fatto benissimo qui in Italia. Sono voluto andare sul sicuro, ho condotto una trattativa lunga e laboriosa e anche grazie alla Proneo Sport che si è prodigata, e alla volontà del giocatore, che è stata pagata la clausola rescissoria permettendo a Dian Luka di venire con noi. Peric è un pivot molto giovane ma già di grande esperienza: in un campionato lungo, con playoff e Final Eight, giocando ogni tre giorni da febbraio, sarà importante avere dei ricambi all’altezza. È un segnale che voglio dare ai tifosi, il Napoli c’è e ci sarà, sta lavorando per essere protagonista”.

