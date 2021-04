Calcio a 5, Napoli col cuore. Un gol di Fortino regala la finale di Coppa Italia. Out Arillo e Turmena, Basile: “Daremo tutto”

Calcio a 5 - Il Napoli vola in finale di Coppa Italia di A2. Contro il Cobà è 3-2 azzurro: nel primo tempo apre Milucci ed impatta Mateus, doppio giallo a Manfroi per simulazione e 1-2 di Turmena con l'uomo in più ma a 5" dal duplice fischio l'assolo di Borsato per il 2-2 parziale; nella ripresa ci pensa Fortino e per i padroni di casa è vano l'utilizzo del portiere di movimento. Domani alle 17 contro la vincente di Olimpus Roma-Polistena, in diretta su PMGSport Futsal, per trattenere il trofeo in Campania. Non ci saranno però Turmena ed Arillo che erano diffidati ed hanno rimediato il giallo.

PRIMO TEMPO - Subito Arillo colpisce di poco a lato, Hozjan manca l'appuntamento con il goal da due passi su assist di Turmena e di nuovo lo sloveno pericoloso con una fiondata che è imprecisa di un soffio. Ganho su Mateus, dall'altra parte il numero 17 azzurro chiama Fiuza al grande intervento poi il portiere partenopeo si oppone a Guga ed al successivo tacco di Persec. Proprio dopo la giocata di prestigio dell'argentino ben frenata scatta la transizione di Renoldi, palla per Milucci che insacca a 6'49" (0-1). Proteste del Cobà perché la palla oltrepassa la rete bucata, ma il gol è regolare. Occasione per De Simone da posizione defilata, sinistro alto di Perugino. A 9'50" scarico di Borsato per Mateus che pesca il jolly sotto l'incrocio, pareggia e fa 1-1. Turmena rimedia un giallo per proteste con Manfroi ed enterambi salterebbero la finale, già diffidati. Ma a 10'48" arriva la seconda ammonizione a Manfroi per presunta simulazione e due minuti di superiorità numerica per il Napoli. Il destro di Arillo scheggia i legni, ancora il 9 per Fortino e la suolata di Robocop per il tiro mortifero Turmena è decisiva: 1-2 a 12'23". Accelerazione di Persec, il bersaglio non viene centrato. Miracolo di Fiuza sul mancino di Renoldi destinato all'angolino. Sembra debba finire così la prima frazione ma a 19'55" Borsato tira fuori dal cilindro il 2-2 con una grande conclusione all'incrocio. Si va al riposo.

SECONDO TEMPO - Girata di Persec, Ganho c'è. Tocco sotto di Arillo che è largo, da metri zero Borsato spara alto. Puntata di Fioretti, l'estremo difensore napoletano con l'aiuto del palo. Turmena scaglia oltre la traversa, lo stesso laterale su punizione impegna Fiuza. Transizione di Sgolastra, Ganho è strepitoso e sull'altro fronte Hozjan non trova la porta. Classica azione di Turmena ad accentrarsi, il portiere dei marchigiani in spaccata. L'arbitro non estrae la doppia ammonizione nei confronti di Guga in ritardo su Arillo, ma arriva la sanzione disciplinare per il nazionale italiano che fa scattare la squalifica. Ci vuole un'invenzione per la vittoria e arriva sull'asse Perugino-Fortino con il dribbling sul portiere e la sfera in fondo al sacco. Campifioriti che aveva già tentato il portiere di movimento in parità e lo fa ancora con Guga. Rasoiata di Persec sul fondo, Ganho coi pugni sempre sul numero 20 inchioda il punteggio sul definitivo 2-3. Finale per il Napoli, domani alle 17 con la vincente di Olimpus Roma-Polistena.

“Sapevamo che il Cobà fosse una grandissima squadra – dice mister Basile, - il roster più lungo di tutta la A2. Sapevamo anche si giocasse sui dettagli, abbiamo gestito bene il 5 vs 4 dove forse loro non hanno mai tirato in porta. Cercheremo di sopperire alle assenze e i giocatori che hanno avuto meno minutaggio dimostreranno il loro valore”.

“La società fin dal primo momento mi ha chiesto di venire qui a dare una mano – le parole di Robocop Fortino – e sono qui per fornire la mia esperienza. Oggi gol e assist, ma non una grande prestazione perché potevo fare di più”.

FUTSAL COBÀ-FF NAPOLI (2-2 p.t.)

FUTSAL COBÀ: Fiuza, Delpizzo, Manfroi, Mateus, Borsato, Marilungo, Sgolastra, Persec, Bagalini, Guga, Fioretti, Cianni. All. Campifioriti

FF NAPOLI: Ganho, Perugino, Hozjan, Turmena, Fortino, Arillo, De Simone, Milucci, Renoldi, Amirante, Chilelli, De Gennaro. All. Basile

MARCATORI: 6'49'' p.t. Milucci (N), 9'51'' Mateus (C), 12'23'' Turmena (N), 19'55'' Borsato (C), 13'42'' s.t. Fortino (N)

AMMONITI: Borsato (C), Turmena (N), Manfroi (C), Guga (C), Sgolastra (C), Milucci (N), Cianni (C), Fortino (N), Bagalini (C), Arillo (N)

ESPULSI: al 10'48'' del p.t. Manfroi (C) per somma di ammonizioni

ARBITRI: Tullio Graziano (Palermo), Marco Moro (Latina) CRONO: Stefano Lavanna (Pesaro)

Area Comunicazione Napoli