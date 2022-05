Calcio a 5, Napoli a Padova, podio in ballo nell’ultima di regular season. Basile e Turmena: “Chiudiamo nel migliore dei modi”

Sabato alle 18 a Padova il Napoli Futsal si gioca la terza piazza. Trasferta sul campo del Syn Bios, attualmente sul gradino più basso del podio a +2 dagli azzurri. È l’ultimo incontro della stagione regolare, che ha visto protagonisti i partenopei all’esordio nella massima serie nazionale, poi i playoff: i quarti di finale (andata e ritorno) sono slittati al 28 maggio ed al 1 giugno, in virtù dell’udienza del 24 per il ricorso del Real San Giuseppe in merito al match dei gialloblù proprio coi patavini. Diretta su www.futsaltv.it: Lorenzo Cursi (Jesi), Andrea Colombo (Modena) gli arbitri, crono affidato a Martina Piccolo (Padova).

“Proviamo a chiudere nel migliore dei modi – le parole di coach Basile in conferenza stampa, - sarà una bella sfida contro una squadra forte che è candidata a giocarsi tutte le proprie carte fino alla fine. Cercheremo di vincere e di ottenere la terza piazza. Lo slittamento delle prime date post season permette di avere maggiore concentrazione per questo appuntamento, dato che non si scende in campo subito di nuovo martedì. Avremo una settimana per lavorare al massimo, anche ovviamente in funzione dell’avversario. Lungo tutto l’arco dell’annata l’unico piccolo rimpianto può essere quell’inizio non eccelso, ma sapevamo sarebbe stato difficile perché il gruppo era nuovo. Poi abbiamo fatto sedici risultati utili di fila e successivamente ci può stare un momento di appannamento. L’importante sarà la condizione fisica e mentale nello step fondamentale che ci attende”.

“Sono felicissimo per il traguardo raggiunto – dice Turmena, giunto a 100 reti con la maglia azzurra. – Da quando sono arrivato qui, sapevo che l’obiettivo sarebbe stato la A ed esserci è meraviglioso. I ricordi sono tanti, i goal nelle gare decisivi i più importanti. Ora però testa al prossimo impegno, siamo convinti dei nostri mezzi e preparati. Speriamo che riesca ad aiutare i miei compagni con qualche altra realizzazione”.

Area Comunicazione Napoli Futsal