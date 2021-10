Calcio a 5 - L’emozione del d.g. Scolavino: "Sarà fantastico debuttare in A con le telecamere si Sky"

Calcio a 5 - Direttore generale, anima del club, colui che lavora dietro le quinte per dare al Napoli Futsal sempre il massimo dell’organizzazione. Ha costruito con la società tassello dopo tassello un progetto vincente che lo ha portato a calcare il massimo palcoscenico nazionale. Pasquale Scolavino, con tanti anni da calcettista alle spalle, con un occhio al passato ed uno all’immediato futuro, misura i passi del traguardo raggiunto: “L'anno scorso è stata una stagione strepitosa - dice - dove siamo stati leggendari vincendo tutte le partite. Ormai è passato, ci stiamo preparando al debutto nel massimo campionato nazionale e siamo in trepidante attesa per questo evento della Sky Arena. Ovviamente questa settimana l'abbiamo sentita particolarmente, anche se avremo alcune defezioni e ne voglio approfittare per sottolineare quanto sia assurdo trascinare indietro squalifiche della Coppa Italia di A2. Ne perde lo spettacolo, ci presenteremo senza Foglia, Fortino e Hozjan". Poi un quadro sul mercato azzurro e sulle dinamiche che caratterizzeranno la competizione. "Ci siamo rinforzati con elementi di esperienza, vogliamo dire la nostra in questo campionato veramente competitivo e livellato verso l'alto. Speriamo di riuscire a stare costantemente nella parte alta del tabellone. Il ritorno del pubblico? Che emozione, mercoledì al Centro Sportivo Cercola all'esordio casalingo contro il Ciampino Aniene avremo la possibilità di fare entrare 300 persone. Le richieste sono tante, quanto prima mi auguro ci sia possibilità di ulteriore capienza. Il costo dell'abbonamento è davvero irrisorio, per chi lo sottoscrive ci sarà maglia in omaggio e gadget. Invito i tifosi a prenotare l'ingresso affinché si assicurino il posto per l'intera annata".

Area Comunicazione Napoli