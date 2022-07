Calcio a 5, il portiere della Nazionale Pietrangelo arriva a Napoli: “Che atmosfera fantastica qua. Vinciamo insieme”

Il Napoli Futsal comunica di essersi assicurato le prestazioni sportive di Lorenzo Pietrangelo. Estremo difensore, classe 1995, arriva dalla Came Dosson. Un innesto di alto profilo e di sicura affidabilità, con esperienze in Uefa Futsal Cup (attuale Champions League) e la partecipazione ad Euro 2022 dove ha sostituito l’indisponibile Mammarella contro Slovacchia e Kazakistan. Formatosi professionalmente in quel che fu il Pescara C5, conquista le luci della ribalta vincendo prima una Coppa Italia U21 e poi tra i grandi uno scudetto (2014-15), due Coppa Italia (2015-16 e 2016-17) e due Supercoppe (2015 e 2016). Nel 2018-19 lo sbarco in Veneto, in maglia Came Dosson diventa una delle pedine fondamentali nello scacchiere meticoloso del tecnico Sylvio Rocha.

Calcio a 5

Lorenzo Pietrangelo

Napoli Futsal Pietrangelo arriva in azzurro

Lollo, come è conosciuto nel mondo del pallone a rimbalzo controllato, è pronto a mostrare i suoi riflessi felini al pubblico del Centro Sportivo Cercola. Una nuova avventura per uno che ha l’azzurro nel proprio destino.

“Sono felicissimo di avere l’opportunità di giocare a Napoli per tanti motivi, uno di questi è la gente e l’atmosfera che si respira – dice. – Ringrazio la società, ambiziosa come me, per avermi concesso questa opportunità di competere al massimo e voglio ricambiare questa fiducia aiutando la squadra a vincere. Forza Napoli!”.

“Lorenzo è il portiere della Nazionale – le parole del dg Scolavino. – Non potevamo fare scelta migliore per arricchire l’organico in un ruolo fondamentale. Viene da una stagione complicata con la Came, ma ha sempre dimostrato tutte le sue enormi potenzialità. Con noi farò altrettanto bene, ne siamo sicuri”.

Area Comunicazione Napoli Futsal