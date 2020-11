Calcio a 5, Ferri e il momento del Napoli: “Sono settimane particolari, ma il gruppo reagisce bene ad ogni difficoltà”

Ultime calcio a 5 - Allenamenti ripresi dopo l’ennesimo stop per un caso Covid all’interno del gruppo squadra. Il campionato del Napoli non è iniziato certamente con serenità e le tante difficoltà di questo inizio stagione sono costate il rinvio di tre partite, quelle con Regalbuto, Città di Cosenza e Gear Diaz Piazza Armerina. Venerdì alle 20, al Centro Sportivo Cercola, arriva l’Orsa Viggiano, ci sarà la diretta su Piuenne, canale 17 del dtt e sulla pagina facebook del Napoli. Nicola Ferri, vice di Basile e allenatore Under 19 è chiaro sul momento del club: “Allenarsi sempre a tratti certamente non ci fa bene, costretti ogni tanto a fermarci. Ma siamo consapevoli che quest’anno deve andare così. Il gruppo nell’ultimo periodo ha comunque lavorato bene e le indicazioni avute da tutti sono estremamente positive”. In testa al girone c’è il Polistena, prime battute d’arresto per Regalbuto e Melilli, ma non si guarda alle avversarie: “Sappiamo che ogni partita per noi sarà difficile, quindi conta poco ogni volta chi avremo di fronte. Rodriguez non ha recuperato ancora, Hozjan è reduce dalla settimana con la nazionale, gli altri saranno pronti per dare il massimo”. Under 19, ragazzi che si allenano senza giocare gare ufficiali, stesso discorso per Under 17, ma lo spirito è quello giusto: “Tutti hanno capito il momento e in ogni caso cerchiamo di fare il possibile per rendere le settimane utili alla formazione del gruppo, a trasmettere le nostre idee. Stiamo aggregando anche i ragazzi dell’Under 17 per fare maggiore esperienza e con la prima squadra, se c’è possibilità, ci sarà spazio per chi merita”.

Area Comunicazione Napoli

Ferri