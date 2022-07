Calcio a 5, De Luca torna a Napoli. Lo scugnizzo ha un solo obiettivo: "E' chiaro nella mia mente ed è il mio sogno"

Massimo De Luca è un nuovo calcettista del Napoli Futsal. Figlio di Partenope, classe '87, è un laterale mancino campione d'Europa ad Anversa nel 2014. Una ricca carriera ventennale nel calcio a 5: l'inizio nella sua città natale con un titolo Juniores, poi Vico Equense, Napoli Vesevo ed Azzurra Sant'Alfonso nelle giovanili. Dal 2008 al 2010 contribuisce al successo in A2 della Napoli Barrese, prima della mancata iscrizione rossoblù nella massima serie. Viene accolto in veneto dalla Marca, vi resta un solo anno e mette in tasca una Supercoppa. Un breve passaggio a Pescara e Martina Franca, dal 2013 al 2016 Rieti e poi Asti con un campionato, una Coppa Italia ed una Winter Cup in maglia orange. Torna vincitore dove tutto era iniziato, tre annate stupende nel Lollo Caffé Napoli di Veneruso con la fascia da capitano al braccio. Il fallimento del club lo riconduce a Rieti, poi di nuovo alle falde del Vesuvio al Real San Giuseppe. In quest'ultima stagione il triplete con l'Italservice Pesaro. Grande esperienza, qualità, astuzia e sacrificio: ora lo Scugnizzo si affaccerà nuovamente guardando il mare di casa sua.

calcio a 5

De Luca

Napoli Futsal torna De Luca

"Tornare a vestire e difendere la maglia della mia città e della squadra che amo era un mio desiderio - dice - non ho voluto altro che Napoli. Ho voglia di fare grandi cose, ho un obiettivo ben chiaro nella mia mente e un sogno nel cuore. Per raggiungerlo bisogna lavorare duro e avere unione di intenti, società, squadra, tifosi che hanno dimostrato essere i migliori in Italia. Non vedo l’ora di cominciare!".

Il club manager Foderini lo conosce bene: "Massimo è un giocatore unico per la sua affidabilità. Ha sempre dimostrato di essere un valore aggiunto ovunque è andato e poi il suo essere partenopeo nell'anima ci darà qualcosa in più per sognare insieme".

Area Comunicazione Napoli