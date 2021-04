Calcio a 5, cecupero col Bernalda, il vice allenatore Ferri: “Vogliamo vincerle tutte”

Calcio a 5 - Tutto pronto per il recupero della 18esima giornata di campionato tra Napoli e Bernalda, in programma questa sera al Centro Sportivo Cercola alle 19. Gli azzurri, già promossi in serie A sono a caccia del record, provando a vincerle tutte. Gli ospiti, guidato da Francesco Cipolla, cercano un risultato positivo per tenersi agganciati alla speranza di disputare i play off come quinta classificata. A dirigere il match gli arbitri Andrea Seminara di Tivoli, Ivo Colangeli di Aprilia, crono Pasquale Crocifoglio di Napoli. Diretta sulla pagina fb del club. Soddisfazione per la terza convocazione di Arillo in Nazionale.

A parlare in conferenza stampa il vice allenatore Nicola Ferri: “Aver giocato in questo momento di stop del campionato è stato un bene per noi. I ragazzi non hanno avuto la possibilità di rilassarsi, come magari poteva essere possibile dopo la promozione in A. Con l’impegno della Final Eight di Coppa Italia tra il 16 e 18 aprile, ci arriveremo preparati e concentrati mentalmente. E ovviamente resta da chiudere questo campionato nel migliore dei modi con l’obiettivo che conosciamo”. Sull’avversaria non ha dubbi: “E’ una signora squadra che meriterebbe una classifica diversa e dobbiamo come sempre prestare la massima attenzione, il mister avrà tutti a disposizione e chi scenderà in campo sa quello che deve fare”. E chiude con la gioia personale per il traguardo raggiunto: “Ho indossato questa maglia da calcettista e adesso siamo nella massima categoria. Non ti nascono che per me l’emozione è tanta”.

Area Comunicazione Napoli