Calcio a 5, Arillo prolunga col Napoli fino al 2025: “Felicissimo di restare col Napoli un anno in più, voglio vincere qua”

Tutti lo vogliono ma Arillo resterà azzurro un anno in più. Il fuoriclasse di Pianura, classe '94, ha prolungato l'accordo col Napoli fino al 2025 confermando la sua volontà di voler vincere con questa maglia. Una stagione fantastica, 12 gol, la sua consacrazione, uno dei migliori giocatori italiani del nostro campionato. Ad inizio mese è stato sottoposto ad intervento chirurgico per una lesione al menisco. Operazione perfettamente riuscita, eseguita dall’équipe del Prof. Ugo Camilleri, presso la Clinica Villa Esther di Avellino. Sarà già in condizione per il giorno del ritiro.

Calcio a 5

Arillo Napoli Futsal

Arillo rinnova con il Napoli Futsal

Il club manager Pietro Foderini soddisfatto dell'intesa: "Attilio è un punto fermo, un giocatore unico. Poter costruire un progetto vincente con lui era una nostra priorità".

E 'O lion, come è stato ribattezzato dal presidente Perugino, pensa in grande: "Felicissimo di restare con il Napoli un anno in più. La scorsa stagione siamo andati vicini al sogno scudetto, ma era anche la prima volta in A e dobbiamo essere tutti felici di quanto abbiamo fatto. Penso di essere maturato come giocatore e come uomo. Voglio essere sempre all'altezza della Nazionale italiana e, con questa maglia, spero di poter raggiungere l'obiettivo che tutti noi desideriamo. L'operazione è andata benissimo e non vedo l'ora di ricominciare".

Area Comunicazione Napoli