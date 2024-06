Calciatore colpito da un malore, condizioni gravi: lo allenava Fonseca al Lille

Arrivano bruttissime notizie dalla Francia per ciò che è accaduto ad un calciatore che in passato è stato accostato anche al Napoli in alcune sessioni di calciomercato quando vestiva la maglia del Tottenham ai primi anni di carriera.

Malore Nabil Bentaleb: condizioni da monitorare

E' arrivato come un fulmine a ciel sereno il comunicato stampa ufficiale del Lille che informa delle condizioni di Nabil Bentaleb che ha avuto un malore la sera di martedì 18 giugno. Il giocatore algerino è stato poi immediatamente trasportato in ospedale dove è ricoverato nella città francese di Lille. Il club è vicino al suo tesserato Nabil Bentaleb e darà aiuto e collaborazione a lui e la sua famiglia in questa dura prova con il proprio sostegno.

C'è grande riservatezza al momento sulle condizioni di Nabil Bentaleb ma non c'è grande positività attorno a questa vicina dopo il malore che ha colpito il giocatore in Francia. Nell'ultima stagione è stato allenato da Fonseca (oggi allenatore del Milan) nella sua avventura al Lille e nei primi anni di carriera lo cercò anche il Napoli.