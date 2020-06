Calcetto e sport dilettantistici con contatti, il CTS ferma tutto: perdura lo stop

Ultime notizie calcio - Nonostante l'apertura fatta nei giorni scorsi dal Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, il Comitato Tecnico Scientifico ha bloccato tutto per quanto riguarda la riapertura degli sport di contatto a livello dilettantistico. Le motivazioni sono chiare: a questi livelli non è possibile applicare i protocolli di prevenzione validi in Serie A ed in Serie B. Queste le parole del CTS:

"In considerazione dell'attuale situazione epidemiologica nazionale con il persistente rischio di ripresa della trasmissione virale, devono essere rispettate le prescrizioni relative al distanziamento fisico e alla protezione individuale. La deroga per la Serie A è per la presenza di un interlocutore formale che ha assunto piena responsabilità di diagnosi e monitoraggio continui. Il comitato non ritiene al momento di poter assumere decisioni al riguardo che siano difformi rispetto alle raccomandazioni sul distanziamento fisico".