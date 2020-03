Cairo si vanta dei numeri delle sue aziende, bufera su di lui! Reazione incomprensibile del patron del Toro: "Non ho tempo per vergognarmi" [VIDEO]

Ultime notizie - Bufera su Urbano Cairo, noto editore e presidente del Torino, per un video che è comparso sui social e su YouTube in cui si vanta dei numeri registrati dalle sue aziende in questo periodo di emergenza totale per l'intero Paese:

"Mi sento come nel 1996 quando ho lanciato 'Cairo pubblicità'. Eravamo scatenati e mi sento come allora. Sto chiamando un numero di clienti incredibili. Quasi tutti accettano le nostre proposte con i nostri argomenti. 30% in più di ascolti per La7, traffico del Corriere della Sera triplicato, buone vendite dei giornali ed aziende con prodotti nei supermercati ed in farmacia. Anche Conad sta crescendo e abbiamo raggiunto un accordo di sponsorizzazione, anche Segafredo è molto interessato. Ho contattato un numero di aziende incredibili. Ho aumentato del 300% i miei contatti e le cose vanno bene. Vi consiglio di essere in pista ed a telefono con i clienti, le riunioni non servono a nulla. 235mila da Beretta Salumi. Un milione e centomila euro da Enel. ho chiamato Intesa: 250mila euro in più. Ho chiamato Unicredit: 200mila euro in più. Oggi ho chiamato Conad ed arriveranno investimenti importanti, come per Segafredo. Unibanca interessatissimo. Dovunque telefono, ottengo".

Su Instagram, poi, dopo un po' ha chiarito la sua posizione: