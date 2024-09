Cagliari-Napoli verso il sold out: restano pochissimi biglietti

Si va verso il sold out per Cagliari-Napoli, biglietti verso l'esaurimento per la prossima partita di campionato di Serie A. Sarà una bolgia l'Unipol Domus di Cagliari per il match contro il Napoli: sono pochi i tagliandi ancora disponibili per i tifosi sardi. I 416 posti per i tifosi azzurri sono stati venduti velocemente, nelle prime ore di messa in vendita. Restano, invece, circa 550/600 biglietti disponibili tra Distinti e Tribuna per i padroni di casa: si punta alle 16mila presenze con entrambe le curve esaurite, per uno dei match più sentiti dalla tifoseria rossoblu.