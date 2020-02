Cagliari-Napoli, le ultimissime di formazione di Gazzetta: c'è Insigne! Hysaj a sinistra, fuori Elmas

Ultimissime formazione Napoli - Cagliari-Napoli è in programma oggi alle ore 18 alla Sardegna Arena di Cagliari. Queste le ultimissime di formazione rilanciate dall'edizione online della Gazzetta dello Sport.

"Maran è costretto a fare a meno di Naingolaan fuori per squalifica e dovrebbe puntare sul duo Pereiro-Joao Pedro alle spalle di Simeone. In difesa, Mattiello favorito per giocare sulla fascia destra con Pellegrini dalla parte opposta. Per quanto riguarda Gattuso, invece, non convocato Allan e in mezzo al campo dovrebbe esserci Ruiz con Zielinski e Demme. Davanti, Insigne favorito per affiancare Mertens e Callejon".