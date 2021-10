Cagliari, Mazzarri ritrova 4 Nazionali: gli uruguaiani tornano con un giorno d'anticipo

Le ultime notizie sul rientro dei Nazionali, quattro Sudamericani tornano con un giorno d'anticipo. Si tratta dei calciatori del Cagliari: Caceres, Godin, Nandez e Pereiro.

Serie A: 4 Nazionali sudameriani tornano con un giorno d'anticipo

Come svelato da Tmw, 4 Nazionali Sudamericani tornano con un giorno d'anticipo. rientreranno in Italia venerdì e non sabato, come inizialmente previsto. Il Cagliari ha infatti organizzato due voli privati per rimettere i giocatori a disposizione di Mazzarri in anticipo, in vista della gara di domenica contro la Sampdoria alla Sardegna Arena. I calciatori partiranno da Manaus con un volo per Madrid e successivamente prenderanno un diretto per Cagliari.

