Ultime calcio - Tutto pronto per Cagliari-Inter, gara valida per la 37ª giornata, decisiva sia per la lotta salvezza sia per la corsa al titolo. Queste le formazioni ufficiali di Cagliari-Inter:

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Inter

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Ceppitelli, Lykogiannis; Bellanova, Rog, Grassi, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti. All.: Agostini.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi.