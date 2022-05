Cagliari-Inter 1-3: Inzaghi e i suoi restano in corsa per lo scudetto

Ultime calcio - Vince l'Inter, col punteggio di 3-1, in casa del Cagliari grazie alle reti di Darmian e alla doppietta di Lautaro. Per i padroni di casa, la rete è di Lykogiannis. I nerazzurri, allenati da Inzaghi, restano ancora in corsa per lo scudetto, anche se al Milan basterà un punto nell'ultimo turno di serie A per festeggiare.

Cagliari Inter 1-3: risultato e tabellino

RETI: 25′ Darmian, 51′ Lautaro Martinez, 54′ Lykogiannis, 85′ Lautaro Martinez

AMMONITI: 37′ Darmian, 87′ Perisic

CAGLIARI: (4-3-1-2) Cragno; Bellanova, Ceppitelli, Altare (79′ Carboni), Lykogiannis; Marin (79′ Baselli), Grassi, Dalbert (85′ Pereiro); Rog (55′ Nandez); Joao Pedro, Pavoletti (55′ Keita Baldè). A disposizione: Aresti, Lovato, Walukiewicz, Zappa, Deiola, Strootman, Luvumbo. All. Agostini

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni (70′ D’Ambrosio); Darmian (58′ Dumfries), Barella (58′ Gagliardini), Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro (85′ Sanchez), Dzeko (70′ Correa). A disposizione: Cordaz, Radu, Ranocchia, Gosens, Vidal, Dimarco, Caicedo. All. Inzaghi

ARBITRO: Daniele Doveri