Ultime notizie calcio - Un sospiro di sollievo per Andrea Cossu, il Cagliari e tutto il mondo degli appassionati di calcio (e non solo). L'ex fantasista sardo, infatti, è stato dimesso dall’ospedale “Brotzu” in cui si trovava dopo il grave incidente autostradale che l’aveva coinvolto lo scorso 20 febbraio. L'operazione per curare le varie fratture ed il trauma cranico è andata per fortuna a buon fine ed ora potrà finalmente tornare a casa.