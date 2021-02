Ultimissime calcio Napoli - Il capitano azzurro Lorenzo Insigne domani sera sarà ospite di Maria De Filippi nella trasmissione "C'è posta per te". La storia per la quale sarà chiamata in causa è tutta da scoprire e non si hanno informazioni al momento a tal proposito. Ricordiamo, ovviamente, che si tratta di una puntata registrata e che non sarà in diretta.